Bio je ovo prvi trijumf Pazaraca od povratka Nenada Lalatovića na klupu. Sa druge strane, Radnički se nalazi u ozbiljnim problemima, ne pomaže ni promena trenera i povratak Nikole Drinčića. Bio je ovo četvrti vezani poraz za Radnički koji ostaje u zoni ispadanja sa svega osam bodova.

Bilo je ovo veče Kahima Diksona. Brzonogi fudbaler iz Jamajke postigao je oba pogotka, vrlo efektna. Prvi put je mrežu zatresao u 36. minutu na asistenciju Adema Ljajića, a onda je u 59. prakitčno stavio tačku na ovu utakmicu.

Zemun je ostvario prvu pobedu u Superligi ove sezone. Uradili su to protiv još jednog novajlije u takmičenju, ekipe Mačve na stadionu u Ubu, rezultat je bio 1:0. Strelac odluke bio je Tabaković u 80. minutu, ušao je samo devet minuta ranije.

Železničar nastavlja sa odličnim partijama. Ovog puta savladao je IMT rezultatom 1:0 i preuzeo treće mesto na tabeli Superlige Srbije. Jedini gol na utakmici postigao je Ankeje u 5. minutu.

U poslednjoj utakmici večeri Radnički iz Kragujevca je savladao Radnik rezultatom 1:0 i nastavio pohod ka Evropi. Strelac je bio Uroš Sremčević u 27. minutu.