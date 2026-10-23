Žalgiris je nešto slabije počeo sezonu i tek sada su došli do pobede broj tri u Evroligi, a u svojoj "Žalgirio Areni" su ubedljivo pobedili Asvel prešavši brojku od 100 postignutih poena.

Francuski predstavnik je bio konkurentan samo u prvoj četvrtini, pošto je tandem Peti Mils - Džej Krauder uspeo da veže neke poene i odgovori na koševe Jonasa Valančunasa, Tubelisa i Dastina Sleve.

Domaćin je imao 29:20 na kraju prve deonice, da bi do poluvremena razlika otišla na 16 poena, a videli smo i male nesuglasice na relaciji Masijulis-Valančijunas.

Svima je bilo jasno da se Asvel neće tek tako vratiti u meč, a Žalgiris je nastavio da "rešeta" preko Sleve, Brauna, Lija i ostalih.

Toni Parker je utakmicu završio bez svojih glavnih igrača, a konačan rezultat glasio je 105:85.

Najefikasniji igrač bio je Karsen Edvards sa 16 poena, dok je Jonas Valančunas imao 15 i 8 skokova, Tubelis je dodao 14, Sejben Li 12, a Sterling Braun 11 poena.

Asvel je predvodio Beson sa 13 poena, Džej Krauder je postigao 12 i uhvatio 6 skokova, dok je sa 10 poena dvocifren bio Mark Oven Fodžo Dada, 9 je imao Mils, a 8 Nejt Sestina.