Najefikasniji u ekipi Borca bio je Kalil Spir sa 24 poena i devet skokova. Marko Radovanović je postigao 15 poena, dok je Ranko Simović upisao 13 poena i devet skokova.
U redovima FMP-a po 17 poena postigli su Džamija Nil i Marko Kovačević.
Borac je trenutno vodeći na tabeli grupe A sa tri pobede i jednim porazom, dok je FMP na sedmom mestu sa učinkom 2-2.
U sledećem kolu, Borac će gostovati Budućnosti, a FMP će igrati protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.
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Borac savladao FMP u ABA ligi
Košarkaši Borca pobedili su večeras u Čačku ekipu FMP-a rezultatom 95:87 u meču petog kola grupe A ABA lige
Najefikasniji u ekipi Borca bio je Kalil Spir sa 24 poena i devet skokova. Marko Radovanović je postigao 15 poena, dok je Ranko Simović upisao 13 poena i devet skokova.
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