Najefikasniji u ekipi Borca bio je Kalil Spir sa 24 poena i devet skokova. Marko Radovanović je postigao 15 poena, dok je Ranko Simović upisao 13 poena i devet skokova.



U redovima FMP-a po 17 poena postigli su Džamija Nil i Marko Kovačević.



Borac je trenutno vodeći na tabeli grupe A sa tri pobede i jednim porazom, dok je FMP na sedmom mestu sa učinkom 2-2.



U sledećem kolu, Borac će gostovati Budućnosti, a FMP će igrati protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.