Podgoričani nisu uspeli ozbiljnije da pariraju domaćinu, koji je od početka nametnuo svoj ritam i bez većih problema stigao do trijumfa.

Rumunski tim je već u prvoj četvrtini napravio razliku koja je usmerila utakmicu, dok je nastavak, posebno treći period, dodatno potvrdio njegovu dominaciju. Kluž je tako upisao drugu pobedu u regionalnom takmičenju, dok Studentski centar i dalje čeka na prvi trijumf u sezoni.

Ipak, uprkos porazu, razlog za zadovoljstvo imao je srpski košarkaš Aleksa Uskoković, koji nastavlja sa odličnim partijama. Nakon zapaženih izdanja protiv Dubaija i Bosne, ponovo je bio najefikasniji u svom timu sa 19 poena. Kada se saberu njegovi učinci na poslednje tri utakmice, dolazi se do impresivne brojke od čak 64 poena.

Na drugoj strani, Uroš Plavšić, osvajač medalje sa reprezentacijom Srbije, nije uspeo da pruži izdanje na svom uobičajenom nivou. Kluž su do pobede predvodili Kristijan Bišop i Otis Livingston, koji su postigli po 16 poena.