Najefikasniji u ekipi Fenerbahčea bio je Ševon Šilds sa 17 poena. Vejd Boldvin je postigao 14, a Šejn Larkin je ubacio 13 poena.



Srpski košarkaš i član Olimpijakosa Nikola Milutinov zabeležio je šest poena i 13 skokova za 21 minut na terenu.



U redovima Olimpijakosa istakao se Saša Vezenkov sa 17 poena i 10 skokova. Kodi Miler Mekintajer je postigao 12 poena, a Tajson Vord je dao 11.



Fenerbahče je drugoplasirani na tabeli Evrolige sa šest pobeda i jednim porazom, koliko ima i vodeći Panatinaikos, a Olimpijakos je na trećem mestu sa učinkom 5-2.



U sledećem kolu, Olimpijakos će gostovati Bešiktašu, a Fenerbahče će igrati protiv Valensije, koja je bila bolja u gostima od ekipe Pariza rezultatom 104:93.