Posle deset odigranih kola, ekipa iz plavog dela Rijada ima dva boda prednosti, nakon što je na gostovanju Al Kadsiji slavila rezultatom 3:2.

Junak trijumfa na stadionu „Princ Saud bin Džalavi“ bio je srpski reprezentativac Sergej Milinković Savić, koji je direktno učestvovao u dva pogotka svog tima.

Al Hilal je poveo preko Gabrijela Martinelija, ali je Hulijan Kinjones ubrzo vratio rezultatsku neizvesnost. Tada je na scenu stupio srpski vezista, koji je najpre asistirao Rubenu Nevešu za novo vođstvo gostiju.

Milinković Savić je potom preuzeo odgovornost i sam se upisao u strelce. Sačekao je povratnu loptu u središtu kaznenog prostora i preciznim udarcem zatresao mrežu, čime je Al Hilal stekao prednost koju je uspeo da sačuva do kraja. Mateo Retegi je kasnije smanjio zaostatak domaćih, ali nije uspeo da spreči poraz.

Srpski fudbaler je ovim pogotkom stigao do petog gola u sezoni i na listi strelaca pretekao Kristijana Ronalda, koji je do sada četiri puta bio precizan.