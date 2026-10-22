Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov mogao bi uskoro u Premijer ligu, odnosno u redove povratnika u elitu, ekipu Koventri sitija.

Klub koji trenira legendarni Frenk Lampard, navodno, sprema ponudu za srpskog vezistu.

"Koventri Siti je poslednjih godina proširio mrežu skautinga širom Evrope, tražeći mlade talente i skrivene dragulje koji bi mogli predstavljati izuzetno povoljne transfere, uz potencijal za dalju prodaju u budućnosti. Ova potraga je proces sportskog direktora Dina Ostina i njegov tim zadužen za dovođenje igrača, koji konstantno prate strane lige u potrazi za istaknutim pojedincima, najčešće onima koji imaju između 18 i 22 godine i poseduju veliki potencijal za dalji razvoj. Jedan od igrača za kojeg se tvrdi da ga je klub identifikovao – među brojnim drugim imenima koja se nalaze na njihovom širem spisku – jeste vezista Crvene zvezde, Vasilije Kostov. Portal ontheminute.com prenosi da nebeskoplavi pomno prate brz uspon ovog tinejdžera u Srbiji, dok istovremeno razmatraju potencijalna pojačanja za budućnost", navodi Koventri telegraf.

Zvezda je u više navrata isticala da neće prodavati Kostova za ispod 20 miliona evra.