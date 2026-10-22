Nekadašnji fudbaler Real Madrida govorio je o Viniju.

-Nedostaje mi još malo onog pravog Vinisijusa i uveren sam da će ponovo biti onaj stari. Treba mu dati malo vremena i ne treba vršiti preveliki pritisak na njega - poručio je Mijatović.

Posebnu pažnju privukla je reakcija Brazilca tokom utakmice Lige šampiona protiv Lajpciga.

Vinisijus je u 70. minutu napustio teren nakon izmene, a njegov spušten pogled i vidno razočaranje nisu promakli nekadašnjem napadaču Reala.

Mijatović, međutim, smatra da pojava igrača poput Diomandea ne mora da predstavlja pretnju za Vinisijusov status, već dodatnu opciju koja može da donese novu dimenziju igri ekipe.

-Sa Diomandeom možemo da dobijemo igrača koji može da pravi razliku. To, međutim, ne znači da je bolji od Vinisijusa. Verujem da Vinisijus bez problema može da se vrati svom najboljem izdanju. Mislim da ne treba nigde da žuri. Treba ga sačekati i siguran sam da će ponovo doći njegovi najbolji dani - objasnio je Mijatović.