-Za mene Hari Kejn je jasan osvajač Zlatne lopte. Brojevi govore za sebe. Napadač koji odigra onakav pas kod njihovog prvog gola, onda kako je izveo penal. To je "ludo". Nestvarno je koliko je dobar igrač - rekao je fudbaler Arsenala i engleski reprezentativac Deklan Rajs posle remija sa Bajernom u Ligi šampiona (2:2).

Kejn je u 2026. godini za Bajern i Englesku postigao tačno 50 golova, a ukupno 73 od početka prošle sezone.

Poslednji Englez osvajač Zlatne lopte bio je Majkl Oven 2001. godine.

Dobitnik prestižnog priznanja biće poznat na svečanosti u Londonu u ponedeljak 26. oktobra.