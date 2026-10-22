KK Cibona i Ivan Rudež sporazumno su raskinuli saradnju.

Pod njegovim vođstvom Cibona je u sezoni 2025/26 osvojila naslov prvaka Hrvatske i time izborila povratak u Košarkašku Ligu šampiona nakon deset godina.

Cibona zahvaljuje Ivanu Rudežu na predanom radu, profesionalnosti i doprinosu, te mu želi puno sreće i uspeha u budućim izazovima.

-Treneru Ivanu Rudežu želim i ovim putem iskreno zahvaliti na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji te na svim uspesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisani u klupsku istoriji. Iako ovakva odluka nije bila laka, verujemo da je u ovom trenutku najbolja za obe strane, a Ivanu želimo puno uspeha u nastavku karijere, izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.Kupuj opremu

Do imenovanja novog glavnog trenera ekipu će voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.