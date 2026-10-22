Fudbaleri Crvene zvezde ugostiće večeras ekipu Kopenhagena u drugom kolu Lige konferencije (18.45).

Crveno-beli imaju imperativ pobede kako bi krenuli u borbu za nokaut fazu, a rival je trenutno prvoplasirani tim Danske.

Čini se da Albert Rijera zna sastav, a postoji samo jedna dilema pre nego što 11 igrača istrči na teren "Marakane".

Realnije je očekivati da će Mo Čam zauzeti mesto startera umesto Mirka Ivanića, ali bi to trebalo da bude jedina dilema.

Sastav Zvezde za Kopenhagen:

Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Lučić, Elšnik, Krunić, Kostov, Ristić - Čam - Dijeng.