Samo nekoliko sati pre gostovanja Crvenoj zvezdi na Marakani, iz UEFA su stigle neprijatne vesti na adresu Kopenhagena. Evropska kuća fudbala kaznila je danski klub zbog incidenata na utakmici protiv Brage u Ligi konferencije.

Kontrolno, etičko i disciplinsko telo UEFA (CEDB) odlučilo je da Kopenhagen kazni sa 35.000 evra zbog upotrebe pirotehničkih sredstava tokom susreta sa portugalskim predstavnikom, odigranog 15. oktobra, u kojem su Danci slavili rezultatom 3:0.

Novčana kazna, međutim, nije jedina sankcija. UEFA je donela i odluku o delimičnom zatvaranju stadiona Kopenhagena, odnosno gornjeg dela tribine B, na narednoj evropskoj utakmici na kojoj danski klub bude domaćin.

Ipak, kazna zatvaranja tribine izrečena je uslovno, uz period provere od dve godine, što znači da neće odmah stupiti na snagu. Ukoliko Kopenhagen u tom periodu ponovi prekršaj slične prirode, UEFA će imati osnov da aktivira suspenziju dela stadiona.