Američka teniserka srpskog porekla je savladala Jasmin Paolini sa 2:0, po setovima 6:4, 6:3.

Paolini je pre samo dve godine bila četvrta igračica sveta. Sada je tek na 35. mestu, ali to ne sme da umanji Ivin uspeh, koja je tako nastavila borbu za titulu.

Imala je Paolini u prvom setu brejk prednosti i vođstvo 3:1, ali je onda Jovićeva osvojila pet od narednih šest gemova i dobila taj deo igre. To je bio i prelomni trenutak meča. Iva je na startu drugog seta napravila brejk, povela 3:0 i tu prednost sačuvala do kraja.

Iva Jović će u borbi za polufinale igrati protiv Ruskinje Dijane Šnajder.