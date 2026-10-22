Posle šest meseci razgovora preko posrednika, njih dvojica su se sastala i otvorila mogućnost za direktne pregovore.

De Laurentis je vrednost Napolija procenio na dve milijarde evra, dok je Riceta zatražio vreme za konsultacije sa saradnicima.

U računicu tek treba uključiti vrednost trening-centra i planove za izgradnju novog stadiona. Američki biznismen zainteresovan je isključivo za većinsko vlasništvo.



De Laurentis je preuzeo Napoli 2004. godine, nakon bankrota, i iz Serije C ga vratio u vrh italijanskog fudbala. Dve titule u poslednje četiri godine potvrđuju njegov uspeh, ali klubu su potrebna dodatna ulaganja kako bi postao još konkurentniji u Evropi.