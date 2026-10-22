-I to je osnova cele priče. Mi imamo igračice koje igraju za višemilionske ugovore jednu sezonu. A nikad se nije desilo da dođe neka od njih i da kaže: 'Znaš, ja bih ove godine da odmorim zbog kluba ili nečega drugog.' Nikada. Jednostavno, to je ljubav prema dresu, prema državi, prema narodu, prema porodici, ali prevelika ljubav koja vraća odbojkašicu Maju Ognjenović da igra za reprezentaciju, iako se oprostila od igranja za nacionalni tim... Maja je ta koja voli i želi da igra za reprezentaciju. I dok god bude mogla da igra na vrhunskom nivou kao što igra, ona će igrati - rekao je Terzić za "Politiku".

Otkrio je da ne voli da pokazuje emocije.

-Ne volim da ih pokazujem previše. Zašto? Zato što smatram da sa tim nekim preteranim pokazivanjem emocija gubim neku nit na utakmici. Na treningu je to u redu i nije ništa sporno. Na treningu se mi smejemo, ludiramo, glupiramo, ja ih psujem naravno u šali. Ima mnogo nekih smešnih situacija i pokazivanja emocija. Ali na utakmici nema šanse. Tada pokušavam da budem maksimalno fokusiran na samu utakmicu i na to što treba da radim. Ima drugih trenera koji to maksimalno emotivno doživljavaju, padaju, skaču… Ja sam rekao hiljadu puta, ne zameram im, ali smatram da naš posao nije da budemo cirkuzanti, nego treneri.