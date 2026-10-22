Garison Metjuz, jedan od opasnijih šutera koji je iz NBA prešao u Evroligu ovog leta, odigrao je izvanredno u dresu Milana derbi protiv Napolija tokom vikenda. Ubacio je 21 poen za 28 minuta i samim tim postao meta novinara u Gradu mode.

Na gostovanju u emisiji „Uomini e Canestri“, koju objavljuje list Repubblica-Milano, Metjuz je otkrio kako je došao u Evropu:

"Imao sam solidnu NBA karijeru koja se na kraju završila. Ipak, i dalje imam snažnu želju da se takmičim, igram i pružam maksimum. Evropa nije nužno plan B, iako ranije nikada nisam razmišljao o tome. Prošle godine, kada su me Pejsersi otpustili, bio je Božić. Proveo sam šest meseci bez igranja i to mi je veoma teško palo – premlad sam da bih završio karijeru. Promenio sam agenciju, dobio ponude Crvene zvezde i MIlana. Srećan sam zbog ovog novog izazova. Ovde je veoma zabavno igrati zbog kvaliteta ekipa, navijača i činjenice da je svaka utakmica važna", rekao je Metjuz.