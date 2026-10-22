Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni prihvatio je ponudu Saveza da produži ugovor i predvodiće "gaučose" najmanje do kraja Mundijala 2030. godine, prenose brojni svetski mediji.

Skaloni ima 48 godina, Argentinu je preuzeo posle Mundijala u Rusiji 2018. godine i postao najuspešniji selektor u istoriji.

Osvojio je Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine i dve titule šampiona Južne Amerike - 2021. i 2024. godine.

Ove godine je stigao do finala Svetskog prvenstva, gde je Argenrina poražena od Španije 1:0 posle produžetaka.

Ponudu za produžetak saradnje dobio je odmah nakon finala, ali je svesno "odložio" odgovor čekajući da se zvanično od nacionalnog tima oprosti Lionel Mesi.

Skaloni je kao fudbaler odigrao sedam utakmica za Argentinu.