Naime, nakon dolaska Antonija Rivsa, crno-beli su blizu dogovora sa još jednim igračem. Kako Meridian sport saznaje, u Humsku stiže Robert Frenks.

Američki krilni centar u Beograd bi stigao posle angažmana u kineskom Nanjingu, a prethodne tri godine proveo je u Japanu, gde je nastupao za Nagoju i Ibaraki.

Frenks je tokom karijere igrao i u Australiji za Brizbejn i Adelejd, kao i za izraelski Hapoel Gilboa Galil.

Ima i NBA iskustvo iz Orlanda, dok je sa Lejklendom osvojio Razvojnu ligu 2021. godine.

Crno-belima je bila potrebna pomoć pod koševima od starta sezone, a to je posebno izraženo nakon povreda Tonjea Džekirija na petici i Derika Vilisa na četvorci.

U klubu veruju da bi Frenks talentom i iskustvom mogao da bude važna karika u jačanju Partizanovog lanca.