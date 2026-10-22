Olimpijakos je nadomak angažovanja Džona Končara, košarkaša srpskog porekla koji je od 2019. godine nastupao u NBA ligi.

Iskusni 30-godišnji bek tokom karijere nosio je dresove Jute i Memfisa, a od prelaska u grčki klub dele ga još samo sitni detalji. Očekuje se da transfer u Pirej bude zvanično potvrđen u narednim satima.

Njegov dolazak poklapa se sa mogućim odlaskom Tajlera Dorsija, jednog od najzaslužnijih igrača za prošlosezonsko osvajanje evropske titule.

Končar je tokom NBA karijere prosečno beležio 4,3 poena, četiri skoka i 1,5 asistenciju po utakmici.