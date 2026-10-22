Povreda Seada Kolašinca omogućila je talentovanom Relji Obriću da debituje za prvi tim Atalante. Mladi štoper je ušao u igru već u 20. minutu gostovanja Milanu, koji je slavio rezultatom 3:2.

Obrić je ponikao u omladinskoj školi Partizana, a u januaru 2023. godine prešao je u Atalantu za 135.000 evra. Posle tri i po godine u klubu, ovog leta priključen je seniorskom timu.

Iako je rođen i odrastao u Srbiji, odlučio je da nastupa za Sloveniju, čiji je omladinski reprezentativac i kapiten. Kolašinčeva povreda mogla bi da mu otvori vrata za veću minutažu, posebno u Ligi konferencije, gde Atalantu očekuju dueli sa Ajaksom, Kairatom, Borcem iz Banjaluke, Rigom i Mjelbijem.

Oduvek je isticao da je želeo da igra za Sloveniju, a u izjavi pre godinu i po dana je to potvrdio.

- Veći sam Slovenac od mnogih 'čistokrvnih'. Igra za Sloveniju je čast koju ne bih menjao ni za šta.

Tada je upitan da li bi promenio mišljenje da je dobio poziv Dragana Stojkovića Piksija.

- Kakvo je to pitanje? Nikada ne bih promenio reprezentaciju Slovenije - rekao je Relja Obrić.

Dvadesetogodišnji defanzivac ima ugovor sa klubom iz Bergama do leta 2028. godine, a njegova tržišna vrednost procenjuje se na 1,5 miliona evra.