Lendeborg je posle nekoliko uspešnih odbrambenih akcija počeo da provocira Dončića, a razmena uvreda završena je tehničkom greškom za novajliju Golden Stejta.

Dončić je odgovorio na spektakularan način - trojkom sa svoje polovine terena, uz zvuk sirene za kraj prvog poluvremena. Zatim je pokazivao prema Lendeborgu i nastavio sa provokacijama.

U jednom trenutku, dok je mladi košarkaš sedeo na klupi, Slovenac mu je dobacio uvredu i pozvao ga da se vrati na teren.

Lendeborg, koji je na NBA debiju zabeležio 12 poena i tri skoka, nije birao reči posle utakmice.

- Mnogo sam ga poštovao. Nisam previše pratio NBA, ali sam gledao snimke na kojima uništava protivnike. Međutim, kad sam ga video uživo, sve to simuliranje, iznuđivanje faulova i neprestano kukanje sudijama... Izgubio sam svako poštovanje prema njemu.

Mladi košarkaš posebno je bio nezadovoljan Dončićevim ponašanjem posle dosuđenih prekršaja.

- Nije problem što je dobio faul, već što se žalio celu utakmicu. Dosuđen ti je prekršaj, čestitam, ali zašto mi se onda unosiš u lice kao da si uradio nešto veliko? To je jadno. Toliko sam ga cenio, a sad je sve to nestalo.