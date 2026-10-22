Fudbal
Zvezda posle više od 10 godina na Karaburmi, Partizan u beogradskom obračunu u Humskoj
U nedelju, posle duže vremena OFK Beograd će na Karaburmi dočekati Crvenu zvezdu (16.00).
Fudbalska superliga Srbiuje nastavlja se utakmicama 13. kola, a već sutra biće odigrana četiri utakmice, sve od 18 sati.
Zemun će dočekati Mačvu, IMT ekipu Železničara iz Pančeva, Novi Pazar gostuje Radničkom iz Niša, a Radnik u Kragujevcu.
U subotu Čukarički stiže u Humsku na megdan Partizanu (16.00), dok će Vojvodina gostovati Mladosti iz Lučana (18.00).
U nedelju, posle duže vremena OFK Beograd će na Karaburmi dočekati Crvenu zvezdu (16.00).
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