-Zaista mislim ovo što kažem. Toliko dugo je prošlo, Lejkersi nisu imali tako domainantnog centra. Voker Kesler je najbolji centar u NBA ligi. Ne igram se, to stvarno kažem - rekao je Šek usred emisije, dok je njegov kolega Erni Džonson to odlučio da zapiše na papiru, da ostane upamćeno šta je rekao.

Tada su na ekranu pokazali objavu jednog navijača Lejkersa koji je napisao "imali smo Kobija i Šeka, sada imamo Luku i Keslera."

-Reci im, tako je - dodao je O'Nil kada je video objavu.

Šekova izjava je, potpuno očekivano, brzo postala viralna. Navijači mu postavljaju sasvim logična pitanja. Ako je Kesler najbolji centar u NBA, kojim sportom se onda bave Nikola Jokić i Viktor Vembanjama?

Da ne zaboravimo da tu ima još dominantnih centara poput Džoela Embida, Bema Adebaja, Rudija Gobera, Entonija Dejvisa i još mnogih drugih...