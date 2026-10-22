Mančester junajted razmatra smenu Majkla Kerika nakon sedam utakmica bez pobede, a kao glavnog kandidata za njegovog naslednika vidi Julijana Nagelsmana. Prema pisanju engleskih medija, pregovori sa Nemcem su već počeli, dok bi duel sa Bornmutom mogao da bude poslednji za aktuelnog trenera.

Kerikov položaj dodatno je uzdrmala kritika kapitena Bruna Fernandeša, zbog čega se sve više sumnja da je izgubio podršku svlačionice. Iako je ponuđen i Antonio Konte, uprava prednost daje Nagelsmanu, koji je slobodan nakon odlaska iz reprezentacije Nemačke.

Među alternativama su Fabijan Hirceler i Edi Hau, ali Nemac trenutno ima najveće izglede. Ukoliko bude smenjen, Kerik će biti treći trener Junajteda koji je napustio klupu usred sezone u poslednje tri godine, posle Erika ten Haga i Rubena Amorima.