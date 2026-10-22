Crno-beli su tako prekinuli niz od tri uzastopna poraza u elitnom takmičenju i došli do četvrtvog trijumfa, koliko imaju i crveno-beli.

Au, kakav smo meč gledali! Partizan je dominirao i u najvećem delu meča kontrolisao rezultat. Ništa nije ukazivalo na to da bi mogli da gledamo ovakvu dramu i produžetak, ali se Zvezda vratila iz mrtvih i izborila dodatnih pet minuta, ali nije imala snage da dotuče najvećeg rivala koji je slavio ludim trojkama u završnici.

Partizan je furiozno počeo ovaj meč. Ekspresno su se crno-beli odvojili, Zvezda prosto nije znala gde se nalazi i ekipa Đoana Penjaroje je već u prvoj četvrtini stekla dvocifrenu prednost. Blistao je pre svega Karlik Džons, uz pomoć Itana Tompsona, dok je Kris Džons bio jedini raspoložen na drugoj strani, pa je posle uvodnih deset minuta bilo 31:21 u korist domaćeg tima.

Nastavili su crno-beli u istom ritmu i u drugoj deonici. Održavali su prednost, birali pametna rešenja u napadu, dok se Zvezda prilično mučila da dođe do izgrađenih akcija. To je dovelo do toga da Partizan ima 14 poena prednosti na poluvremenu (52:38).

Bio je Partizan impresivan u napadu, ali je u nastavku potpuno stao. Jedva su crno-beli dolazili do poena, ali gosti to znali da iskoriste na pravi način. Nudio se Partitzan Zvezdi u trećoj četvrtini, ali je uprkos lošoj igri dobio taj deo igre rezultatom 13:12 i sa velikih 15 poena prednosti ušao u poslednji kvartal.

Održavali su crno-beli tu prednost i pored velikih napadačkih poteškoća, ali je pravo niotkuda usledio povratak Zvezde. Razigrali su se Nvora i Kremer, pa je tim Ibona Navara u potpunosti uhvatio priključak, a nakon četiri vezana poena Džereda Batlera izjednačila rezultat i vratila se posle 18 poena zaostatka! Totalna drama je viđena u poslednjem minutu. Hejs i Pajola su promašili slobodna bacanja, Zvezda je imala napad za pobedu, ali je Hejs izblokirao polaganje Krisa Džonsa. Lopta je potom stigla do Karlika Džonsa koji je probao iz jako teške pozicije za pobedu, ali nije pogodio i otišlo se u produžetak.

Imali su crveno-beli momentum i na početku dodatnih pet minuta stekli četiri poena prednosti. Delovalo je da idu ka pobedi, ali Karlik Džons nije rekao poslednju reč. Vezao je fenomenalni plejmejker sedam poena i trojkom nakon skoka u napadu doneo svom timu izjednačenje. Potom je Pajola pogodio neverovatnu trojku na 17 sekundi do kraja i domaćin je bio pred pobedom. Zvezda je imala dovoljno vremena, ali je katastrofalno odigrala poslednji napad. Nisu uspeli crveno-beli ni da upute šut ka košu i Paritzan posle velike drame dolazi do pobede, treće uzastopne u Evroligi nad "večitim" rivalom.

Naredne nedelje je na programu duplo kolo. Partizan će gostovati Asvelu i Žalgirisu, dok će Zvezda dočekati Makabi i Bajern.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA 85:82 (31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7)

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisjel

Partizan: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.

Kraj! Pobeda Partizana posle neviđene drame!

Produžetak

45. minut - Trojka Alesandra Pajole na 17 sekundi do kraja! Tajm-aut traži Navaro. Ima li Zvezda odgovor? Ne koristi Zvezda poslednji napad i Partizan dobija ovaj meč!

44. minut - Šta je sada uspeo da izvuče Karlik Džons. Izuzetno teško polaganje. Polovičan Izundu sa penala. Trojka Karlika Džonsa za izjednačenje!

43. minut - Strašan pas Džonsa za Odželeja koji poentira. Težak šut pogađa Kris Džons (77:81).

42. minut - Konačno poeni za Partizan. Postiže ih Karlik Džons.

41. minut - Kris Džons pogađa posle skoka u napadu i Zvezda prvi put vodi na večerašnjoj utakmici!

Četvrta četvrtina

40. minut - Kakva ludnica! Izblokirao je Hejs Krisa Džonsa. Lopta je bila za Partizan, Karlik Džons je probao iz nemoguće pozicije za pobedu, ali nije pogodio i idemo u produžetak!

39. minut - Ponovo pogađa Batler i sada je nerešeno! Hejs je promašio oba slobodna bacanja, ali je Pajola fauliran na ofanzivnom skoku. Penjaroja traži čelendž i nesportski faul jer je Nvora sa leđa povukao Pajolu za ruku i nije imao nameru da igra na loptu. Nakon gledanja snimka nema promene odluke i Italijan će imati dva slobodna bacanja. Promašuje oba i Pajola! Kakva drama!

38. minut - Kremer je fauliran na šutu za tri poena. Nemac koristi dva od tri bacanja. Polaganje Batlera levom rukom i Zvezda je na samo dva poena zaostatka!

37. minut - Serija Nvorinih koševa! Nova trojka Nigerijca. Odbila se lopta do Stivensa koji opet beleži važne poene (75:69).

36. minut - Još poena za razigranog Nvoru. Važni poeni za Partizan preko Hejsa nakon televizijskog tajm-auta (73:66).

35. minut - Trojka Nvore! Zvezda je na samo -4. Pogađa Lamar Stivens pod faulom. Izmislio je ove poene u strašno važnom momentu za Partizan. Miran je bio Amerikanac sa penala.

34. minut - Odželej ne greši sa penala. Zvezda je opet prišla na jednocifren minus. Imaju li crveno-beli snage da se u potpunosti vrate? Opet Odželej koristi oba bacanja (68:61).

33. minut - Dobio je Kremer pravovremen pas od Nvore i snažno zakucao. Još poena za Džonsa (68:57).

32. minut - Pogađa Kris Džons uz faul. Koristi Zvezdin plejmejker i dodatno slobodno bacanje. Druga trojka Vildoze na drugoj strani.

31. minut - Greška u koracima na obe strane.

Treća četvrtina

30. minut - Nekako su se snašli crno-beli i preko Tanaskovića došli do poena. Posle treće četvrtine je rezultat 65:50 u korist domaćeg tima.

29. minut - Nova majstorija Karlika Džonsa. Crno-beli odbijaju ovaj nalet Zvezde, tajm-aut Navaro.

28. minut - Uzvraća Luka Vildoza. Izuzetno važan pogodak za Partizan.

27. minut - Trojka Kremera! Zvezda prilazi na jednocifren zaostatak.

26. minut - Konačno se Džered Batler upisuje u strelce.

25. minut - Odželej pogađa uz faul Tompsona. Koristi i dodatno slobodno bacanje krilni centar Crvene zvezde.

23. minut - Kris Džons koristi oba bacanja. Tompson nije pogodio trojku, ali popravlja Hejs to zakucavanjem posle ofanzivnog skoka (58:42).

22. minut - Siguran Karlik Džons sa penala za novu najveću prednost Partizana. Karter postiže prve poene za Zvezdu u nastavku.

21. minut - Prve poene u nastavku beleži Lamar Stivens.

Druga četvrtina

20. minut - Izundu je promašio prvo bacanje, pa pogodio drugo. Ne koriste crno-beli poslednji napad i na poluvreme odlaze sa 14 poena prednosti (52:38).

19. minut - Sjajno je Džons izbacio Davidovca, vratio se unazad i pogodio trojku. Nakon tajm-auta i Stivens pogađa za tri poena.

18. minut - Odželej oba puta precizan sa penala. Pogađa Alesandro Pajola iz teške pozicije na drugoj strani. Odželej potom polovičan.

17. minut - Atraktivno zakucavanje Lamara Stivensa. Ibon Navaro traži tajm-aut. Nik Vajler-Beb pogađa trojku (44:34).

16. minut - Pogađa Karlik Džons sa polu-distance. Bez promašaja za sada sjajni plejmejker Partizana.

15. minut - Karter je promašio prvo bacanje. Drugi put je bio precizniji.

14. minut - Trojka Kartera iz velike udaljenosti. Crveno-beli prave seriju 8:0 i Đoan Penjaroja reaguje tajm-autom. Odličan pas Džonsa za Stivensa koji pogađa. Odželej je pogodio prvo slobodno bacanje, pa promašio drugo (40:30).

13. minut - Pogađa Nvora uz faul Stivensa. Prvi poeni za Zvezdu u ovom delu igre. Gubi loptu Džons i Moneke beleži lake poene u kontri.

12. minut - Upisuje se i Luka Vildoza. Partizan odlično započinje i drugu četvrtinu. Prelep potez Karlika Džonsa. Raste prednost crno-belih (38:21).

11. minut - Trojka Arijana Lakića. Prvi pogodak sa distance za crno-bele na ovoj utakmici.

Prva četvrtina

10. minut - Nadmudrio je Hejs Boldvina i zabeležio nove poene. Zvezda nije uspela ni da šutne u poslednjem napadu prve četvrtine posle koje Partizan vodi 31:21.

9. minut - Novi poeni za Džonsa koji je jedini raspoložen u timu Zvezde. Na drugoj strani pogodak Hejsa. Potom lepa akcija Zvezde i poeni Izundua. Hejs ovoga puta koristi oba bacanja. Fenomenalni Kris Džons ubacuje i treću trojku. Već ima 11 poena.

8. minut - Zakucava Lamar Stivens nakon odlične asistencije Kajla Olmena. Ne greši Olmen sa penala. Još jedna trojka Krisa Džonsa. Hejs polovičan sa penala (25:14).

7. minut - Evo poena za Džordana Nvoru. Zatim isti igrač poentira u kontri pod faulom. Ubacuje i dodatno bacanje. Njegova mini-serija 5:0.

6. minut - Sada i Tompson pogađa uz faul. Međutim, nije realizovao dodatno slobodno bacanje.

5. minut - Trojka Krisa Džonsa. Opet raspoloženi Karlik Džons poentira pod faulom. Ponovo je iskoristio dodatno bacanje. U strelce se upisuje i Kevarijus Hejs (18:6).

4. minut - Novi laki poeni za Partizan preko Nikole Tanaskovića. Koristi Tompson oba slobodna bacanja. Partizan već ima dvocifrenu prednost (13:3).

3. minut - Posle dva i po minuta prvi poen za Zvezdu. Postiže ga Dejan Davidovac koji je bio polovičan sa penala. Na drugoj strani još jedan pogodak Džonsa. Nikola Đurišić postiže prvi koš iz igre za Zvezdu (9:3).

2. minut - Fenomenalan pas Lovernja za Pajolu koji je utrčao i zabeležio lake poene. Pogađa Karlik Džons uz prekršaj Odželeja. Koristi najbolji igrač Partizana i dodatno slobodno bacanje. Sjajan početak crno-belih koji vode 7:0.

1. minut - Prve poene na utakmici postiže Itan Tompson. Zvezda ne koristi svoj prvi napad.

Utakmica je počela!

19:55 - Zvezda će na ovom meču biti bez kapitena Ognjena Dobrića i centra Džonatana Motlija. Sa druge strane, Partizan ne računa Tonjea Džekirija, kao i ranije povređene Vanju Marinkovića i Dereka Vilisa.

19:00 - Treneru Zvezde Ibonu Navaru će ovo biti prvi "večiti" derbi. Njegovu izjavu pred okršaj u Areni možete pročitati OVDE.

18:55 - Šta je trener Partizana Đoan Penjaroja rekao pred ovu utakmicu, možete pročitati OVDE.

18:50 - Biće ovo deveti okršaj dva najveća srpska kluba u elitnom takmičenju. Partizan je uspešniji sa pet pobeda, naspram tri Zvezdine. Crno-beli su tu razliku napravili prošle sezone, kada su oba puta bili bolji od najvećeg rivala.

18:45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prvom ovosezonskom "večitom" derbiju. Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u okviru sedmog kola Evrolige, a uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beogradske arene.