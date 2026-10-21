U četvrtak je na programu prvi ovosezonski "večiti" derbi. Partizan će u okviru sedmog kola Evrolige dočekati Crvenu zvezdu, a svoje utiske pred meč izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.

- Veoma teška utakmica protiv tima koji igra, ja bih rekao bolje nego što rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, organizovani su, sa sjajnom odbranom, oni su najbolji tim kada su ukradene lopte u pitanju. Pored toga igramo na njihovom terenu, imaće tu energiju, navijače, tako da će biti vrlo teška utakmica.

Da li oseća euforiju u gradu?

- Izašao sam na ulicu u ponedeljak i onda sam odlučio da neću više izlaziti do petka. Time sam vam odgovorio. Pobediti u ovoj utakmici je isto kao i u bilo kojoj narednoj u smislu pozicioniranja na tabeli. Razumem navijače, ali kao što uvek kažem, ne mogu da kontrolišem očekivanja ljudi. Ja samo kontrolišem, tačmnije pokušavam da kontrolišem naša očekivanja i emocije. Znamo da to nije samo još jedna utakmica za ljude oko nas, ali za nas to mora da bude.

Nije saznao ništa novo o derbiju u odnosu na ono što je već znao:

- Ne mnogo stvari. Shvatite da je to drugačija utakmica za navijače, grad, klub. Nisam ništa novo saznao, samo je drugačije što sam sada unutra.

Partizan je prošle sezone dobio oba evroligaška derbija. Navaro je otkrio da je ispratio ta dva meča.

- Gledao sam prethodne dve utakmice koje je igrala Zvezda. Moramo da budemo pripremljeni mentalno za mnogo utakmica, moramo da budemo oprezni. U smislu pristupa probaćemo da ništa ne radimo drugačije.

Komentarisao je i Karlika Džonsa:

- Sa timskom odbranom. On je vrlo talentovan, važan za njih. Kada oni pobeđuju i kada gube njegovi brojevi su drugačiji. On je igrač koji pomaže timu da pobedi. Ima i drugih igrača koji odbranom donose benefite, moramo to da uradimo zajedno.

O Koloku nije želeo sada da priča:

- Fokusiran sam samo na igrače koji mogu da igraju sutra.

Situacija sa Motlijem još je nepoznata:

- Kompletirao je prethodna dva treninga, odlučićemo sutra.

Osvrnuo se i na niz koji Zvezda ima:

- Prethodne četiri utakmice koje smo pobedili imali smo stvari koje moramo da uradimo mnogo bolje. To je proces, kao što smo i izgubili prve dve utakmice. Ova utakmica je drugačija u smislu pripreme u odnosu na Pariz i Asvel. Izazov je da vidimo kako možemo da se prilagodimo u odnosu na protivnika, ali da zadržimo naš DNK.

Kada se čuo sa Penjarojom?

- Neću to odgovoriti, ali nije bilo davno.

Nije želeo ni na pitanje ko će platiti ručak nakon utakmice - Penjaroja ili on:

- Neću odgovoriti na to pitanje, ali je dobro pitanje.

Utakmica je na programu u četvrtak od 20:45 u Beogradskoj areni.