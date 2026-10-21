Demba Sek se vratio treninzima Partizana, samo nekoliko dana nakon što ga je Saša Ilić udaljio iz tima zbog incidenta sa saigračem Nikolom Čumićem.

Prema saznanjima Telegrafa, Senegalac je odradio jutarnji trening sa ostatkom tima, nakon što je, prema navodima pomenutog izvora, prihvatio odgovornost za incident i shvatio posledice svog ponašanja.

Do sukoba je došlo nakon što je Sek nasrnuo na Čumića, a situacija je dodatno eskalirala kada je Senegalac odbio da se izvini saigračima.

Zbog toga je udaljen iz tima i nije igrao za vikend u Pančevu protiv Železničara.

Povratak napadača će dati Iliću dodatnu opciju za meč 13. kola Superlige Srbije sa Čukaričkim.