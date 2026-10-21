Vest o smrti Vučićevića saopštio je Metalac iz Gornjeg Milanovca.

- Sa velikom tugom i poštovanjem se opraštamo se od Aleksandra Vučićevića Lila, nekadašnjeg legendarnog centarhalfa i dugogodišnjeg prijatelja FK Metalac.

​Lile je u dresu našeg kluba ostavio neizbrisiv trag – bio je stub odbrane, igrač prepoznatljiv po borbenosti, dostojanstvu i nepokolebljivom sportskom duhu.

​- Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, svojom igrom i odnosom prema plavo-belom dresu postavio je standarde kako se bori za grb i ime Metalca.

FK Metalac izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali i voleli.

​Večna ti hvala za sve borbe i odanost našem klubu. Počivaj u miru - objavio je Metalac na Instagramu.