Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolios uhapšen je u okviru velike policijske akcije zbog sumnje na podmićivanje i nameštanje košarkaških utakmica.

U okviru iste istrage izdato je ukupno šest naloga za hapšenje, a među osumnjičenima su i sudije sa iskustvom u Evroligi, kao i funkcioneri zaduženi za suđenje.

Prema pisanju grčkih medija, među osobama obuhvaćenim istragom nalaze se nekadašnji evroligaški sudija Elijas Koromilas, aktivna arbitarka Vasiliki Caruha, kao i Petros Papapetru, Anastasios Piloidis i Jorgos Mavraganis.

Inače, Vasiliki Caruha je tokom poslednjih nekoliko godina sudila Crvenoj zvezdi i Partizanu na utakmicama Evrolige.

Svi oni su već uhapšeni, osim Mavraganisa, a interesantno je da je Vasiliki Caruha uhapšena na aerodromu "Elefterios Venizelos" odmah nakon povratka iz Istanbula u Atinu. Ona je delila pravdu na utakmici Turk Telekom - Šiauliai, gde je bila u trojci zajedno sa Serhiom Manuelom iz Španije i Vojislavom Lepetićem iz Crne Gore.

Kako prenosi grčki portal „Prototema”, policija je tokom pretresa kuće jednog od uhapšenih sudija u gradu Katerini pronašla neprijavljenu gotovinu u iznosu od čak 820.000 evra.