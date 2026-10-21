Kapiten košarkaša Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je danas da očekuje da će predstojeća utakmica Evrolige protiv Partizana biti veoma izjednačena i kvalitetna, i dodao da smatra da će u tom duelu pobediti ekipa koja bude igrala sa većom energijom i koncentracijom.

- Derbi je uvek jako bitna utakmica za nas. Mislim da u ovom derbiju ove sezone nema favorita. Jednostavno, dve jako dobre ekipe, oni pred domaćom publikom, mi u nekom dobrom ritmu. Mislim da će biti jako dobar derbi i jednostavno detalji će odlučivati, kao što to uvek i bude. Derbi je utakmica koja se ne odlučuje u prve tri četvrtine, nego tek tamo pred kraj, tako da mislim da će biti i ovaj put - naveo je Dobrić u razgovoru sa novinarima.

Košarkaši Crvene zvezde će u četvrtak od 20.45, na gostujućem terenu u Beogradu, igrati protiv gradskog rivala, ekipe Partizana, u utakmici sedmog kola Evrolige.

- Pre košarkaških stvari, mislim da će odlučiti ta neka energija koja mora da se unese u derbi, pogotovo jer igramo na njihovom terenu. Oni će sigurno imati vetar u leđa, imaće veliku energiju da dođu do pobede. Treba im posle malo nekog lošijeg perioda da se vrate na onaj pobednički kolosek. Tako da, moramo da odgovorimo na to, da imamo strašnu energiju i koncentraciju i da idemo korak po korak - dodao je Dobrić.

Crveno-beli, nakon četiri uzastopna trijumfa u Evroligi, zauzimaju peto mesto na tabeli sa skorom 4/2, dok se Partizan, posle tri vezana poraza u tom takmičenju, nalazi na 12. poziciji sa skorom 3/3.ž

- Nije da oni igraju loše, imali su dobar period, okej, posle malo poraza zbog i rasporeda težeg, ali uopšte ne smatram da su u nekom problemu. Mi imamo neki dobar niz utakmica, ali opet, ne smatram da smo mi u nekoj vrhunskoj formi. Ide sve na bolje, ali smatram da ova ekipa može dosta, dosta više - rekao je Dobrić.