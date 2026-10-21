Partizan u prvom "večitom derbiju" sezone dočekuje Crvenu zvezdu u četvrtak od 20.45 sati.

- Sigurno da ima uzbuđenja i treme, da kažem te neke pozitivne treme. Znamo da je to jedna od najbitnijih utakmica ove godine. Uvek je lepo igrati taj derbi i boriti se za svoj klub - rekao je Tanasković na današnjoj konferenciji za medije.

Crvena zvezda u utakmicu ulazi u dobrom ritmu posle četiri vezane pobede u elitnom takmičenju, dok Partizan ima tri uzastopna poraza, ali Tanasković ističe da to nije pokvarilo atmosferu u ekipi.

- Mislim da je raspoloženje na dobrom nivou. Svi momci znaju da moraju da daju maksimum, znaju šta ih čeka sutra. Igrači Zvezde dolaze iz nekog tog pobedničkog niza od četiri pobede, a na nama je da odgovorimo, da damo maksimum, da odgovorimo sa jednom agresivnošću pre svega i sa borbom - naveo je Tanasković.

Očekuje Tanasković veliku podršku navijača, pošto je klub saopštio da su sve ulaznice prodate.

- Sigurno da je derbi praznik, i za nas i za njih. Igramo na našem terenu i nadam se da će doći što više navijača, da će napuniti Arenu i da će nam biti ta podrška, taj šesti igrač, da sutra pobedimo - zaključio je Tanasković.