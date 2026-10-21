Američki košarkaš Antonio Rivs novi je član Partizana. Crno-beli su dan pre evroligaškog derbija sa Crvenom zvezdom zvanično potvrdili dolazak beka iz NBA lige.

- Novi košarkaš Partizana Mozzart Bet je Antonio Rivs! ⚫⚪



Američki košarkaš, rođen 20. novembra 2000. godine, dolazi iz ekipe Ajova Vulvs, koja se takmiči u NBA razvojnoj ligi.



Tokom koledž karijere nastupao je za Ilinoj Stejt i Kentaki, a na NBA draftu 2024. godine izabran je u drugoj rundi od strane Orlando Medžika - stoji u objavi crno-belih.

Novi član Partizana je u NBA ligi odigrao 44 utakmice za Nju Orleans, uz prosek od 6,9 poena za 15 minuta po meču. Rivs je u dresu Šarlota na 10 mečeva u proseku beležio 2,7 poena za nešto manje od sedam minuta na parketu.

Partizan je tako konačno doveo preko potrebno pojačanje na poziciji šutera.