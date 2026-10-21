Fudbaleri Stefan Gudelj i Matej Gaštarov produžili su ugovore sa Crvenom zvezdom do 2031. godine, saopštio je danas beogradski klub.

Gudelj je posle potpisivanja izrazio zahvalnost upravi Crvene zvezde i stručnom štabu na ukazanom poverenju i dodao da novi ugovor za njega predstavlja ogroman podstrek za dalji rad.

- Ovo je velika stvar za mene i moju porodicu. Tokom ove sezone sam se izborio da standardno igram u klubu, zatim je stigao poziv za A nacionalni tim Srbije i drago mi je da je tako. Iza mene je period u kojem se sve brzo odvijalo, kvalitetnim radom i partijama sam se nametnuo u klubu, postigao prvi gol u najdražem dresu, a zatim je usledio i debi za seniorsku reprezentaciju Srbije. Drago mi je što se trud isplatio, ali je u ovom trenutku najvažnije ostati miran i ići korak po korak. Pred nama je važan evropski meč protiv Kopenhagena i maksimalno smo fokusirani da odigramo kako treba - rekao je Gudelj.

Gaštarov je poručio da mu mnogo znači to što je potpisao novi ugovor, istakavši da je vredno radio da bi ostvario svoj san.

- Sve je išlo brzo, ali sam verovao u naporan rad, dočekao pravu priliku da pokažem šta umem i presrećan sam što se sve ovako odvija. Novi ugovor mi je samo dodatna motivacija da nastavim da radim još više, da pažljivo slušam sve zahteve trenera i primenjujem ih na terenu kako bih bio bolji iz dana u dan. Na svakom treningu pružam sto posto svojih mogućnosti, dobro sam počeo i planiram da u istom ritmu nastavim i u narednom periodu - izjavio je Gaštarov.

Gudelj je prošao sve mlađe selekcije Crvene zvezde, a početkom 2026. godine priključen je prvom timu i do sada je odigrao 21 utakmicu i postigao jedan gol.

Gaštarov je na Marakanu je stigao u avgustu 2024. godine iz Vardara, a u sezoni 2026/27 postao i standardni prvotimac Crvene zvezde. On je do sada u "crveno-belom" dresu nastupio na 14 utakmica i zabeležio jedan pogodak.