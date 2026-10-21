Fudbaler Barselone Dani Olmo zadobio je povredu levog aduktora i neće igrati mesec dana, saopštio je danas španski klub.

Olmo će tako propustiti predstojeći "El Klasiko" protiv Real Madrida u nedelju, a sigurno je da neće igrati i na utakmicama protiv Alavesa, Aston vile i Atletiko Madrida.

Španski fudbaler se povredio u utorak na meču protiv Pari Sen Žermena, na kojem je iz igre izašao u 27. minutu.

On je ove sezone na 12 utakmica u svim takmičenjima zabeležio jedan gol i četiri asistencije.

Barselona je vodeća na tabeli španskog prvenstva sa 27 bodova, Atletiko je drugoplasirani sa 22, a Real je na trećem mestu sa 21.