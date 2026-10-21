Holandski NEC, za koji od ove sezone nastupa Dušan Tadić, suočio se sa velikim problemom pred gostovanje zagrebačkom Dinamu u trećem kolu Lige Evrope.

Naime, stručni štab trenera Dika Šrojdera ostao je bez jednog od najbližih saradnika. Haris Medunjanin (41), nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, iznenada je odlučio da napusti klub, iako je imao važeći ugovor do leta 2028. godine.

Medunjanin je od rukovodstva zatražio sporazumni raskid saradnje, navodeći privatne razloge, a čelnici holandskog prvoligaša izašli su mu u susret. Šta se tačno krije iza njegove odluke, za sada nije poznato.

- Zahvaljujemo Harisu na uloženom trudu i doprinosu našem klubu. Želimo mu sve najbolje u budućnosti - poručio je tehnički direktor NEC-a Karlos Albers.