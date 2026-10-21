S obzirom na očekivane gužve, klub je pozvao sve posetioce da na vreme krenu ka stadionu i pridržavaju se propisanih pravila kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja na ulazima. Posebno je naglašeno da će određeni prolazi oko stadiona biti zatvoreni zbog dolaska gostujućih navijača.

- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača - navodi se u saopštenju crveno-belih.

Kapije stadiona "Rajko Mitić" biće otvorene od 16.45 časova, odnosno dva sata pre početka utakmice. Zbog toga klub apeluje na navijače da dođu ranije i tako izbegnu gužve neposredno pred početak susreta.

- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama -

Jedno od važnih pravila odnosi se i na ulaznice. Svaki posetilac, bez obzira na godine, moraće da ima kartu za utakmicu, dok je obavezno i posedovanje identifikacionog dokumenta. Takođe, deca mlađa od 16 godina neće moći da prisustvuju susretu ukoliko nisu u pratnji roditelja ili staratelja. Klub je posebno upozorio na pravila prilikom ulaska na stadion, uz napomenu da dve osobe ne smeju istovremeno da prolaze kroz takozvani "češalj".

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz 'češalj'. Ukoliko dođe do povrede na taj način, FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost - ističe se u obaveštenju.

Osim organizacionih detalja, Zvezda je uputila apel navijačima da podrže ekipu na sportski način i ne ugrožavaju bezbednost igrača, drugih gledalaca i službenih lica - poručili su crveno-beli.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren - poručili su iz kluba.

Ulazak na stadion neće biti dozvoljen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, a posetioci su dužni da postupaju po zahtevima redarske službe. Zabranjeno je i unošenje predmeta koji nisu dozvoljeni zakonom, kao i ulazak na teren pre utakmice, tokom susreta i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Za kraj, iz Crvene zvezde su upozorili da će prilazi stadionu, ulazi i tribine biti pod video-nadzorom pre, tokom i posle utakmice. Crveno-beli tako žele da pred duel sa Kopenhagenom obezbede što bolju organizaciju i bezbednost svih prisutnih, a navijačima je upućen jasan apel da poštuju propise i na vreme zauzmu svoja mesta na tribinama.