Na spisku se nalaze: golmani - Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Milan Bomaštar, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac.

Leva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović.

Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Milija Papović.

Pivoti: Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović.

Levi bekovi: Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Simo Šijan, Marko Tasić, Filip Blečić.

Srednji bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Đorđe Draško.

Desni bekovi: Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Veljko Pavlović, Uroš Mitrović.

Rukometaši kvalifikacioni ciklus za EP otvaraju 5. novembra, kada će u Novom Sadu dočekati selekciju Estonije, zatim će tri dana kasnije gostovati reprezentaciji Ukrajine u slovačkom Prešovu.