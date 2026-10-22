Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa, koju sa klupe vodi Željko Obradović, bio je Matijas Lesor sa 20 poena, dok je Najdžel Hejs ubacio 18.



U redovima Baskonije istakao se Mateo Spanjolo sa 16 poena, a Stefan Joksimović je postigao 13.

Panatinaikos je trenutno vodeći na tabeli Evrolige sa šest pobeda i jednim porazom.

Košarkaši Reala pobedili su u Beogradu Makabi iz Tel Aviva sa 113:99.

Fakundo Kampaco je predvodio Real sa 21 poenom, dok je Džimi Klark postigao 20 poena za Makabi.

Barselona je u gostima nadigrala Olimpiju iz Milana rezultatom 89:81.

Srpski košarkaš Marko Gudurić je za 13 minuta u dresu Olimpije dao dva poena, a imao je i četiri skoka.