Fudbaler Pari Sen Žermena Hviča Kvarachelija pokidao je prednji ukršteni ligament kolena desne noge i sledi mu višemesečna pauza zbog koje će najverovatnije na teren tek sledeće sezone.



"Pošto je tokom jučerašnje utakmice protiv Barselone pokidao prednji ukršteni ligament desnog kolena, Hviča Kvarachelija će biti operisan u narednim danima", stoji u objavi "svetaca".

Kvarachelija (25) će tako pauzirati najmanje šest meseci, preneli su svi vodeći francuski mediji, pa je vrlo verovatno da je za Gruzijca sezona završena.

Kad su u pitanju povrede koje su doživeli Markinjos i Usman Dembele, njih dvojica će pauzirati po tri nedelje i vratiće se posle reprezentativne pauze.

"Dembele će ostati pod lekarskom negom narednih nekoliko nedelja posle povrede leve butine. Markinjos će takođe ostati pod lekarskom negom narednih nekoliko nedelja zbog povrede desne butine", zaključuju iz PSŽ.