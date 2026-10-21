Crvena zvezda ima razloga za zadovoljstvo nakon najnovijeg istraživanja Transfermarkta, koji je objavio listu 50 fudbalera sa najvećim rastom tržišne vrednosti tokom 2026. godine, izvan pet najjačih evropskih liga.

Među njima su čak dvojica prvotimaca srpskog šampiona, Vasilije Kostov i Bamba Dijeng, dok je svoje mesto u odabranom društvu pronašao i srpski reprezentativac Stefan Džodić.

Najbolje plasiran među pomenutom trojicom je Vasilije Kostov, koji zauzima 17. poziciju. Talentovani vezista Crvene zvezde od početka godine uvećao je tržišnu vrednost za čak 15.000.000 evra, pa ga Transfermarkt trenutno procenjuje na 25.000.000 evra.

Koliko je to značajan skok najbolje ilustruje podatak da je Kostov početkom godine vredeo 10.000.000 evra, što znači da mu je vrednost u međuvremenu porasla za 150 odsto. Isti nominalni rast ostvarili su Rikardo Pepi, Arne Engels i meksički talenat Gilberto Mora.

Na listi se našao i Stefan Džodić, novopečeni reprezentativac Srbije i fudbaler Almerije, kojem je vrednost od početka 2026. godine porasla za 11.200.000 evra. Sa nekadašnjih 800.000 stigao je do procenjenih 12.000.000 evra, čime je zauzeo 38. mesto. Njegova tržišna vrednost sada je čak 15 puta veća nego na početku godine.

Zvezda ima još jednog predstavnika među 50 najvećih dobitnika. Reč je o Bambi Dijengu, koji se nalazi na 48. poziciji, pošto mu je vrednost uvećana za 10.200.000 evra. Senegalac je sa 1.800.000 stigao do procenjenih 12.000.000 evra, što ga svrstava među fudbalere sa najvećim finansijskim usponom u posmatranom periodu.