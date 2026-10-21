Danski plejmejker Ife Lundberg doživeo je povredu zbog koje ga duže neće biti na terenu.

Bivši košarkaš Partizana je oživeo je delimično kidanje tetive kvadricepsa na treningu, a prema saopštenju kluba, očekuje se da će van terena provesti između šest i osam nedelja.

On će u tom periodu propustiti utakmice protiv oba beogradska večita rivala. Makabi će odigrati i dva duela protiv gradskog rivala Hapoela iz Tel Aviva, dok ga na evroligaškoj sceni čekaju okršaji sa Real Madridom, Parizom, Olimpijakosom i Dubaijem.

Lundberg ove takmičarske godine u Evroligi prosečno beleži 7,7 poena, 2,5 skokova i tri asistencije na šest odigranih utakmica.

Prema poslednjim informacijama, zbog ove povrede “Ponos Izraela” će izaći na tržište u potrazi za bekom kako bi ostali konkurentni u Evroligi.