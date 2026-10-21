Srpski napadač imao je zdravstvenih problema uoči velikog derbija, ali je ipak zaigrao od prvog minuta, a posle utakmice otvorena je ozbiljna rasprava o tome da li je u takvom stanju uopšte trebalo da bude na terenu.

Bešiktaš je uoči gostovanja Trabzonu bio zabrinut za stanje svog golgetera. Srbin se na kraju našao u startnoj postavi, ali njegov tim nije uspeo da izbegne poraz.

Upravo je odluka da Vlahović zaigra od prvog minuta izazvala polemiku u Turskoj! Srpski napadač je prethodno imao zdravstvene probleme zbog crevne infekcije, zbog čega je propustio duel sa Hofenhajmom, a pred gostovanje Trabzonu njegovo stanje bilo je pod znakom pitanja. Posle poraza Bešiktaša, turski komentatori kritikovali su njegovu fizičku spremu i učinak, uz ocenu da je

Hjeongju Oh mogao da dobije prednost u startnoj postavi. Tako se otvorilo pitanje koje je odjeknulo posle derbija: da li je Vlahović zaista bio spreman da pomogne ekipi u tako važnoj utakmici?

Trabzon je do pobede stigao golovima Ozana Tufana u 21. minutu i Mohameda Salaha u 71. minutu, dok je Bešiktaš ostao bez pogotka i bodova.

Posle utakmice usledile su kritike na račun Vlahovićeve partije. Bivši trener BešiktašaSergen Jalčin, koji je analizirao meč, ocenio je da srpski napadač nije uspeo da napravi ozbiljniji problem.

-Vlahović po svom trenutnom kvalitetu na terenu nije toliko viši nivo u odnosu na Oha. Među njima postoji jasna razlika u karijeri i biografiji, ali u čistom igračkom kvalitetu i onome što daju na terenu nema tolike razlike. Vlahović od starta nije bio u utakmici, Bešiktaš nije imao nikakav impakt u špicu i nije mogao da pritisne Trabzon - rekao je Jalčin.

Kritike su posebno odjeknule zbog činjenice da je Vlahović tek nekoliko dana ranije imao zdravstvene probleme. U takvim okolnostima, odluka da odmah dobije mesto u startnoj postavi otvorila je pitanje da li je bilo pametnije sačekati da se potpuno oporavi.