Bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević rastao se sa turskim Karagurmukom posle nešto manje od godinu dana.

On ih je preuzeo prošle sezone, dok su bili na dnu lige, i iako su podigli noivo igre nije mogao da ih spasi ispadanja. Zbog toga mu je uprava dala poverenje za novu sezonu, ali nije dugo trajalo. Posle 11 kola imaju 13 bodova i daleko su od borbe za povratak u elitu.

Ipak, Stanojević neće dugo čekati na novi posao.

Kako prenosi "Max-sport", on će ostati u Turskoj. Blizu je povratka u Konjaspor koji je vodio 9 meseci u 2023. godini pre povratka u Partizan. Oni se trenutno nalaze na 16. mestu u zoni ispadanja i imaju samo 5 bodova.