Teniserka je odjavila da je njihovom braku došao kraj, a sada su se pojavili novi detalji.

Kada se Monfis iznenada povukao sa preostalih teniskih takmičenja (Lion, Pariz), pojedini komentatori u njegovoj rodnoj Francuskoj počeli su da postavljaju pitanje da li je možda prekršio antidoping pravila ili propise koji se tiču klađenja. Zbog toga je Elina rešila da progovori.

-Nije uvek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se delile u javnosti. Želim samo malo da pojasnim svoju prethodnu objavu, jer sam shvatila da je nisu svi - posebno moja međunarodna publika - u potpunosti razumeli - navela je Ukrajinka.

Nastavila je u istom ritmu.

-U toj objavi navela sam samo jedan od razloga koji je uticao na moju odluku i naveo me da razmislim o svom životu i budućnosti. Ali istina je da tu ima mnogo više toga; nikada se nije radilo samo o jednoj stvari. Kada više od četiri i po godine živite u ratnoj stvarnosti, prolazeći kroz najrazličitije situacije, emocije i teške trenutke, prirodno je da počinjete drugačije da posmatrate život. Vaša perspektiva se menja, vrednosti i prioriteti se pomeraju, a vi počinjete da shvatate šta zapravo želite od života. U jednom trenutku sam jednostavno shvatila da ne želim više da živim život u kojem nisam istinski srećna. I verujte mi, donošenje ove odluke bilo je sve samo ne lako.

Poruka za kraj je jasna.