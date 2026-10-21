Teniserka je odjavila da je njihovom braku došao kraj, a sada su se pojavili novi detalji.
Prema navodima britanskog "Telegrafa", šesta teniserka sveta je obelodanila njihovu privatnu situaciju samo zato da bi odbranila Monfisa od glasina koje su dovodile u pitanje njegov integritet.
Kada se Monfis iznenada povukao sa preostalih teniskih takmičenja (Lion, Pariz), pojedini komentatori u njegovoj rodnoj Francuskoj počeli su da postavljaju pitanje da li je možda prekršio antidoping pravila ili propise koji se tiču klađenja. Zbog toga je Elina rešila da progovori.
-Nije uvek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se delile u javnosti. Želim samo malo da pojasnim svoju prethodnu objavu, jer sam shvatila da je nisu svi - posebno moja međunarodna publika - u potpunosti razumeli - navela je Ukrajinka.
Nastavila je u istom ritmu.
-U toj objavi navela sam samo jedan od razloga koji je uticao na moju odluku i naveo me da razmislim o svom životu i budućnosti. Ali istina je da tu ima mnogo više toga; nikada se nije radilo samo o jednoj stvari. Kada više od četiri i po godine živite u ratnoj stvarnosti, prolazeći kroz najrazličitije situacije, emocije i teške trenutke, prirodno je da počinjete drugačije da posmatrate život. Vaša perspektiva se menja, vrednosti i prioriteti se pomeraju, a vi počinjete da shvatate šta zapravo želite od života. U jednom trenutku sam jednostavno shvatila da ne želim više da živim život u kojem nisam istinski srećna. I verujte mi, donošenje ove odluke bilo je sve samo ne lako.
Poruka za kraj je jasna.
-Veoma volim i poštujem svog supruga. Uvek ću ga voleti i ceniti zbog osobe kakva jeste. Upravo zato mi je bilo važno da budem iskrena - kako prema njemu, tako i prema sebi. Nije uvek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se delile u javnosti. Takav je bio, i ostao, moj stav o objavljivanju kraja našeg braka. Međutim, kao što su neki od vas primetili, Gaelova karijera je naglo okončana nakon što je, usled naše situacije, doneo odluku da prestane sa igranjem. Nažalost, suočio se sa brojnim optužbama koje nije zaslužio, pa smo zajednički izdali saopštenje. Nadam se da će ovo pomoći da bolje razumete šta sam želela da kažem. Molim vas, budite ljubazni i puni razumevanja - ovo je trenutno izuzetno teško za oboje - zaključila je Svitolina.
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