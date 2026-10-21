Košarkaši Crvene zvezde igraju u četvrtak protiv Partizana još jedan evroligaški derbi, a čovek koji je kroz sve to već prošao, upisao istorijsku prvu pobedu u okršajima u Evropi je i Ben Bentil.

Amerikanac se prisetio dana u Beogradu, ali i jedne neobične priče iz restorana.

"Najluđa priča koju imam sa derbija dogodila se dva dana pre evroligaškog derbija. Jedan navijač Partizana mi je, koliko se sećam, dobacivao ružne reči u restoranu. Pre nego što sam uopšte stigao bilo šta da kažem, navijači Crvene zvezde, koji su takođe bili u restoranu, ustali su i počeli da viču na njega u moju odbranu. U tom trenutku sam poželeo da uradim sve što je u mojoj moći da pobedimo u tom derbiju, zbog naših navijača", rekao je Bentil u razgovoru za "Meridiansport".