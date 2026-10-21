Odlaganje "Slema šest kraljeva" dobro je došlo Janiku Sineru!

Dvostruki šampion ovog turnira trebalo je da nastupi na izdanju za 2026. godinu, koje je prvobitno bilo zakazano od 21. do 24. oktobra u dvorani ANB u Rijadu. Ipak, Siner je zbog problema sa kolenom odlučio da ranije završi sezonu, a njegovo mesto u sastavu zauzeo je Amerikanac Lerner Tijen.

Pored Tijena, učešće su trebalo da potvrde i Karlos Alkaraz, Novak Đoković, Aleksandar Zverev, Aleks de Minor i Tejlor Fric.

Međutim, organizatori su prošle nedelje bili primorani da odlože turnir zbog nemira na Bliskom istoku i bezbednosne situacije u regionu. Prema navodima iz prvobitnog izveštaja, nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu pojavila su se i upozorenja o mogućim novim napadima.

"Ova odluka odražava posvećenost Rijad sezone organizaciji sportskih događaja po najvišim standardima, nakon procene organizacionih i logističkih izazova povezanih sa održavanjem turnira i njihovog mogućeg uticaja na kvalitet iskustva publike", navedeno je u saopštenju organizatora.

Novi termin turnira je od 27. do 30. decembra, a mesto održavanja ostaje isto. Upravo su ažurirani promotivni materijali izazvali pažnju, jer se na njima ponovo nalazi Siner, dok Tijena nema među predstavljenim učesnicima.