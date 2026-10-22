Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su na svom terenu sa Kopenhagenom - 2:2 u drugom kolu Lige konferencije.

Ovo je prvi bod crveno-belih u najmlađem UEFA takmičenju, pošto su u prvom kolu izgubili od Lugana sa 3:2. Sa druge strane, Danci su na startu takmičenja savladali Bragu sa 3:0 i sada imaju četiri boda.

Slično kao i u Švajcarskoj, Zvezda je ispustila pobedu. Gubio je srpski šampion sa 1:0, napravio preokret, ali je onda rivalu dopustio da se vrati u meč i odnese bod sa "Marakane".

Trener crveno-belih Albert Rijera nije bio nezadovoljan viđenim.

- To za mene nije problem, moj posao je da igrači prave šanse, Bamba je dao najboljeg sebe, ali nije dao danas, sledeći put će možda postići het-trik. Ne ubijam igrače, obrnuto. Zagrliću ga, on treba trenera koji ga podržava. Meni je važno da igrači imaju ideju, ja nisam protagonista, oni su. Pas, šut, to je na njima, ovo je utakmica sa mnogo grešaka - rekao je Rijera i dodao:

- Ovo nije utakmica u kojoj sam ljut. Bio bih ljut da nije bilo ideje, ali sad ne. Videli ste rotacije, Gaštarov je igrao više unutra, da bi bili bolji u poslednjih 60 metara.

Ne vidi problem ni u tome što tim posle dva kola ima samo jedan bod.

- Imamo 12 bodova u opticaju, sa ovim jednim možemo do 13 i idemo u Top 5. Svašta može da se dogodi, i sa 7 ili 8 može da se prođe dalje. Moramo da prihvatimo ovo danas, trebalo je da pobedimo danas u našem domu.

Insistira na tome da treba biti optimističan.

- Treba da budemo pozitivni, mirni, imamo jedan bod, trebalo bi da je više, ali tako je kako je. Ako gledamo u budućnost neće biti dobro. Treba da prenesemo atmosferu i osećanja ka mojim igračima. Ovo nije danas bila najbolja atmosfera, znam da to nije bilo zbog fudbala, to nije zbog mene jer meni ne treba podrška. Izgubio sam mnogo puta, ali igračima treba podrška. Oni nemaju moje godine, ne smeta mi kad se pišu ili govore kritike o meni.Navijači dolaze da pomognu igračima, koji na terenu to osećaju. Igrače moraju, a mene ako žele - žele. Sve je do jedne reči, pobede, a za mene je to ipak ‘kako do pobede - dodao je Rijera.

Matej Gaštarov je bio jedan od tragičara, postigavši komičan autogol.

- Rekao sam Gaštarovu da na treningu ne može da postigne ovakav gol kakav mu se danas desio. Ako smanjimo greške, pobedićemo više mečeva. Vidim mnogo mesta za napredak u mom timu, to nije problem - zaključio je Rijera.



