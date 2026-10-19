Savez je objavio da je doneta kazna da Ronaldo bude suspendovan na 30 dana iz reprezentacije, kao i da je dužan da plati 255 evra. Da, dobro ste pročitali - 255 evra, ne 255 hiljada evra.

Ronaldo je i priznao u suštini da je zaslužio kaznu, ali nema dileme da je ovo daleko ispod očekivanja za incident koji je napravio.

Ronaldo je za Portugal debitovao 2003. godine, a do sada je odigrao 234 utakmice i postigao 146 golova.

Sa reprezentacijom je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine, kao i trofeje Lige nacija 2019. i 2025. godine.