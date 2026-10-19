Bivša australijska teniserka Rene Stabs, iznela je krajnje čudnu teoriju o povredi Karlosa Alkaraza.

- Imam svoje mišljenje o Karlosovom problemu i ne mislim da je sve tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda - rekla je Stabs, koja je svojevremeno trenirala Serenu Vilijams.

Španac je bio pet meseci van terena. Zbog povrede zgloba desne ruke se povukao sa turnira u Barseloni i vratio se tek na US openu. Rene smatra da je uzrok povezan sa jednostavnim pokušajem oponašanja jednog od najboljih tniesra svih vremena

- Karlos je pokušavao da servira kao Đoković. Toliko je naporno trenirao kako bi ga kopirao da je na kraju uništio sopstveni zglob - rekla je Stebs i dodala:

- Servisi Karlosa i Noleta gotovo su identični. Imaju veoma fluidno kretanje tela koje je prelepo za gledanje, ali problem sa Karlosom, koji se oduvek divio servisu svog kolege, jeste u tome što se toliko trudio da ga imitira da se na kraju povredio.

Smatra da je Alkaraz napravio grešku.

-Takva promena načina na koji koristi zglob prilikom servisa očigledno mu je stvorila probleme. Koristio je taj mali pokret nadole, poput Novakovog, koji je narušio njegovu pokretljivost. Mislim da su te promene i prilagođavanja ostavile posledice na njegov zglob.

- Nažalost, mislim da će se i u budućnosti suočavati sa problemima. O tome sam govorila još na US Openu, kada je igrao miks-dubl sa Serenom Vilijams. Njegov servis nije imao uobičajenu snagu, a razlog je upravo problem sa zglobom. Karlos mora da unapredi svoj servis. To će biti ključno ako želi da izvrši pritisak na Janika Sinera - zaključila je Stabs.