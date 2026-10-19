Taj kraj mogao bi da se dogodi već narednog leta.

Srpski reprezentativac boravi u Solunu već šest godina i za to vreme ostvario je velike uspehe. Odigrao je 288 utakmica za solunske crno-bele i postigao 69 golova. Osvojio je jednu titulu i Kup Grčke, ali bi putevi mogli da im se razdvoje.

Naime, Živkoviću ističe ugovor sa PAOK-om u junu, a crno-beli mu još nisu ponudili novi ugovor. Ostaje pitanje da li su razgovarali o ugovoru, to javnosti nije poznato, ali zvaničnih pregovora još nije bilo.

Živković će tako u januaru moći da pregovara sa drugim klubovima i ukoliko se dogovori, iz PAOK-a će otići bez obeštećenja. Navijači ga vole, kapiten je kluba i teško je očekivati da će ga solunski klub tek tako pustiti.